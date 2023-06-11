موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة بين الأهلي والوداد المغربي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، مما يصعب مهمة الضيوف أمام أصحاب الأرض والجمهور وحاملي اللقب.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تنطلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

ستكون مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد، منقولة بشكل مباشر عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي.

معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي

يتولى المعلق التونسي رؤوف خليف مسؤولية التعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الوداد المغربي

تضم قائمة الأهلى التى سافرت إلى المغرب لمواجهة الوداد كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - رامي ربيعة - محمود متولي - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - أحمد قندوسي - كريستو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج.

خط الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو - كهربا.

مدرج كامل لجماهير الأهلي أمام الوداد

وقال ياسر عثمان في تصريحات لبرنامج "البلدوزر" عن نهائي الأهلي والوداد المغربي: "هناك حالة تركيز كبيرة داخل النادي الأهلي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وتحقيق اللقب أمام الوداد في المغرب".

وتابع: "من المقرر أن يكون هناك مدرج كامل مخصص لجماهير النادي الاهلي ومن المتوقع حضور 1500 مشجع لمباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي".

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من الترجي التونسي، بينما تأهل الوداد إلى النهائي، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من نصف النهائي.