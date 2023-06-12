وصول بعثة الأهلي إلي مطار القاهرة بعد التتويج بدوري الأبطال

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تضع قدمها صباح اليوم الإثنين، على الأراضي المصرية، بعدما وصلت منذ قليل إلي مطار القاهرة، قادمة من المغرب، وذلك بعد خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه.

ونجح الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ووصلت منذ قليل بعثة المارد الأحمر لمطار القاهرة، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولها قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران.

الأهلي يتربع على قمة القارة الإفريقية

يتربع النادي الأهلي على قمة أندية القارة الإفريقية بعد التتويج بالبطولة مساء أمس للمرة الـ11 في تاريخه، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وعبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والعودة ‏بنهائي البطولة.‏

وقال كولر: «المهم أن الفريق حقق الفوز باللقب الإفريقي من خلال الفوز بهدفين لهدف في ‏مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة بالمغرب بنهائي البطولة».‏

وأضاف: «عقب انتهاء المباراة الأولى أمام الوداد في القاهرة تحدثت مع اللاعبين داخل غرف ‏الملابس مباشرة وطالبتهم بالتسجيل في المغرب، وبين شوطي مباراة العودة على مركب محمد ‏الخامس كان حديثي مع اللاعبين ينصب على ضرورة التسجيل، وهو ما تحقق ونجح الفريق ‏في الفوز باللقب».‏

وأشار كولر إلى أنه لاحظ قبل نهائي دوري الأبطال أن هناك عددًا من الجماهير وبعض ‏اللاعبين غارقون في الماضي وذهنهم مشغول بنتيجة مباراة الوداد في النهائي الذي أقيم من ‏مباراة واحدة العام الماضي وتوج به الفريق المغربي على ملعبه، وأنه طالب اللاعبين بنسيان ‏ما حدث، وأكد لهم أن الفريق سيخوض النهائي من شوطين في القاهرة والمغرب وأن الظروف ‏مختلفة تمامًا.‏