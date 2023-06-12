موسيمانى يبعث برساله مؤثرة لـ الأهلي بعد التتويج بالأميرة السمراء

هَنَأ الجنوب الأفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الأهلي وأهلي جدة السعودي السابق، المارد الأحمر عقب تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في اللقاء الذي أقيم على ستاد مركب محمد الخامس مساء أمس الأحد.

نشر بيتسو موسيمانى رسالة تهئنة إلى جماهير الأهلي عقب التتويج بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا:" تهانينا للنسور الحمر والجيش الأحمر والمدرب والفريق الفني والرئيس إم بيبو الخطيب والمجلس. لسنوات عديدة كنت تعرف كيف تفوز بهذه الكأس".

كولر يطير إلى سويسرا لقضاء الإجازة

سافرمارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

حصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعده اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

معلول والضاوي يتوجهان إلى تونس ‏

توجها علي معلول ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المغرب إلى تونس ‏عقب الانتهاء من مباراة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس في ‏إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

توجه معلول إلى تونس لقضاء فترة راحة، فيما ينضم كريستو إلى صفوف منتخب بلاده.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ‏في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج باللقب الـ11 في تاريخ النادي.‏

تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من المغرب، ومنح الجهاز الفني راحة للفريق تمتد ‏إلى يوم 18 يونيو الجاري، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

يطيربيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى بلاده جنوب إفريقيا، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لقضاء فترة من الراحة رفقة عائلته.

وتوجه بيرسي تاو من المغرب إلى بلاده، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات حتى يوم 18 من الشهر الجاري.