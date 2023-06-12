وزير الرياضة في استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي وصلت صباح اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد الفوزأمس بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ القلعة الحمراء.





وقام وزير الشباب والرياضة بتهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر الذي تواجد مع البعثة، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد الظهور بشكل مميز للكرة المصرية والتتويج باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله أمام الوداد المغربي بهدف لمثله، بينما كان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.



وخلال مواجهة الإياب تقدم الوداد المغربي بهدف أول عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يخطف الأهلي هدفًا ثمينًا عبر لاعبه محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

وبعد الفوز الهام الذي حققه الأحمر بالأمس ، رفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 147، بعد أن توج الأهلي بأول بطولة في تاريخه في العاشر من أبريل 1923 “كأس السلطان حسين”

ألقاب قارية ..

ونجح الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023

كما تمكن من التتويج بببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما حقق ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وسبق للأحمر أن توج بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

كما فاز الأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.