الأهلي "الوصيف".. أكثر وقوفًا على منصة التتويج القاري

يتواجد النادى الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 25 ضمن الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية بعد ريال مدريد الإسباني الذى يعتلى صدارة الترتيب برصيد 29 الألقاب القارية والدولية إلى الرقم 25، ليقلص المارد الأحمر الفارق مع نظيره الملكي لأربع ألقاب.

اقرأ أيضًا..

الأهلي يتوج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا:

تُوج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بطلًا للأميرة السمراء، بعد هزيمة الوداد المغربي ايابًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتعادل بهدف لكل منهما فى لقاء العودة، ليعزز ألقابه القارية برصيد 11 لقبًا.

كان الأهلي توقف عند 24 لقبًا منذ تتويجه بلقب السوبر الإفريقي في ديسمبر 2021، بينما ابتعد ريال مدريد بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية والدولية، بعدما حصد لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي للموسم قبل الماضي 2021-2022، قبل أن يتوج بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

عاد الأهلى للتتويج بدوري الأبطال بعد الغياب عن النسخة الماضية، والتي كان فيها وصيفًا للوداد المغربي، ليعود اليوم ويفوز باللقب على نفس الفريق ويحصد اللقب الـ11 في تاريخه ليعزز صدارته كالأكثر تتويجًا باللقب بفارق 6 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي.

شارك 29 لاعبًا في مشوار الأهلي نحو الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، في تاريخه بعد التغلب على الوداد المغربي في المباراة النهائية للبطولة.

يتصدر القائمة كل من علي معلول ومحمد عبدالمنعم، وشاركا في كل مباريات البطولة أي في 14 مباراة، يليهما محمد هاني وأليو ديانج ومحمد شريف برصيد 13 مباراة لكل منهم، ثم محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو 12 مباراة، وشارك حسين الشحات في 11 مباراة، وكل من مروان عطية ومحمود كهربا في 10 مباريات، وياسر إبراهيم، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر في 9 مباريات، وعمرو السولية في 8 مباريات، وخالد عبدالفتاح في 6 مباريات، ورامي ربيعة في 5 مباريات، ومحمود متولي وأحمد قندوسي في 4 مباريات، وأحمد نبيل كوكا وشادي حسين في 3 مباريات، وعلي لطفي وأكرم توفيق وبرونو سافيو ومحمد أشرف في مباراتين، وشارك في مباراة واحدة كل من حسام حسن ورأفت خليل ومصطفى شوبير.