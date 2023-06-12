موعد سوبر أفريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الأحد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا رقم 11 في تاريخه ، على حساب نظيره الوداد المغربي عقب التعادل الإيجابي بالأمس بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بدولة المغرب ، بعد أن فاز خلال مواجهة الذهاب في القاهرة بثنائية من دون رد الأحد قبل الماضي.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري صاحب لقب الكونفدرالية على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي أحد أيام “11 , 12 , 13” أغسطس المقبل.

وحتى الآن لم يفصح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مكان إقامة المباراة بإقامتها في أحد دول الخليج أو استضافة الأهلي اللقاء بالقاهرة باعتباره الفريق المتويج بلقب دوري الأبطال الأفريقي.

استقبال لاعبي الأهلي ..

وحرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة مديرهم الفني البرتغالي روي فيتوريا، على تهنئة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي الأحمر.

وتزامن تواجد بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى المغرب، مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

استقبال وزير الرياضة بعثة الأهلي

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي وصلت صباح اليوم الاثنين إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

وقام وزير الشباب والرياضة بتهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي الذي رافق البعثة في المغرب، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد ظهورهم بشكل مميز للكرة المصرية والفوز باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ المنافسات.