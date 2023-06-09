آخرهم دوري المؤتمر.. لاعب وست هام  يسجل اسمه في سجلات البطولات الأوروبية

تمكن إيمرسون بالميري، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، من تسجيل اسمه في تاريخ بطولات الأوروبية من أوسع أبوابه، بعد تتويجه ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

توج فريق وست هام الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه والفرق الإنجليزية بشكل عام، عقب الفوز المثير في الدقائق الأخيرة، على حساب فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1، وهو اللقب القاري الثاني الذي يحققه " الهامرز" في تاريخهم بعد كأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.

دوري المؤتمر

ونجح الإيطالي إيمرسون في كتابة اسمه في سجلات التاريخ، بعدما جمع بين البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوربي المتواجدة حاليًا، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" ودوري المؤتمر، السوبر الأوروبي، وكأس الأمم الأوروبية، ليصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يحقق هذا.

الدوري الأوروبي

تمكن إيمرسون من تحقيق لقبة القاري الأول، وهو الدوري الأوروبي مع تشيلسي أمام أرسنال في نهائي 2019، الذي أقيم بالملعب الأوليمبي بباكو في أذربيجان، وانتهت المباراة بفوز البلوز بنتيجة 4-1.

الدوري الأوروبي

دوري الأبطال

بعد عامين من تحقيق الدوري الأوروبي، نجح في أضافة لقبة الثاني مع نادي تشيلسي، بالكأس الغالية " دوري ابطال أوروبا"، بعد فوزه على مانشستر سيتي في نهائي 2021، بهدف كاي هافيرتز.

دوري ابطال أوروبا

وفي نفس العام 2021 حقق لقب كأس السوبر الأوروبي مع البلوز، بالانتصار على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

كأس السوبر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوربي

أكمل ظهير وست هام رابع بطولاته الأوروبية، مع الهامرز بالتغلب على فيورنتينا بنتيجة 2-1 في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، حصد إيمرسون في 11 يوليو 2021، لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) مع منتخب إيطاليا بالفوز بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح على إنجلترا في ملعب ويمبلي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

كأس الأمم الأوروبية

ليصبح أول لاعب يفوز بجميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مستوى الأندية، والمنتخبات.