بحضور الخطيب.. جمهور الأهلي يشعل المران الأول بالدار البيضاء(صور)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء استعداداً لمواجهة الإياب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأدى الفريق مرانه بحضور العشرات من جماهير الأهلي الذين حرصوا على دعم ومؤازرة اللاعبين وهتفوا "أفريقيا يا أهلي".



وشهد المران تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وبعض أعضاء المجلس مثل خالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد الجارحي وطارق قنديل.



وهتف المشجعون للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كما هتفوا للاعبي الفريق وأشعلوا حماسهم.

كشفت شبكة قنوات بي أن سبورتس، عن معلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي المقرر له يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررت شبكة “بي أن سبورتس" إسناد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والذي يقام على ملعب مركب محمد الخامس للتونسي رؤوف خليف.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد والتي جمعت بينهما الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، سجلهما الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود كهربا.

الأهلى يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا لنهائي إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ومن المقرر أن يقام المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يبدأ المران في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق مران اليوم محاضرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء .

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، وعضو مجلس الإدارة، إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الخميس وذلك استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب بعدما أختتم المارد الأحمر مرانه بالقاهرة على ملعب التتش.

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره نادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت مواجهة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، ووقع على أهداف الشياطين الحمرخلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

