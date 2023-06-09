برنامج الأهلي اليوم استعدادا لمباراة الوداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

ويبدأ المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يبدأ المران في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

يؤدي لمارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق مران اليوم محاضرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء .

من المقرر أن يعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، وعضو مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الخميس وذلك استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودعم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، البعثة قبل أن تغادر إلى المغرب بعدما أختتم المارد الأحمر مرانه بالقاهرة على ملعب التتش.





معلق مباراة الإياب بين الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة قنوات بي أن سبورتس، عن معلق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي المقرر له يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررت شبكة “بي أن سبورتس" إسناد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والذي يقام على ملعب مركب محمد الخامس للتونسي رؤوف خليف.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد والتي جمعت بينهما الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي، بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، سجلهما الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود كهربا.

كانت مواجهة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، ووقع على أهداف الشياطين الحمرخلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.







