تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة الكهرباء بالقسم الثاني

أعلن أشرف ريان المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة كهرباء الإسماعيلية اليوم في الخامسة مساء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

سعيد فتحي

خط الدفاع

عبد الستار أحمد - عمرو زعفان - أحمد عصام - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط

محمد سيد -الحسيني طه - محمد عادل القرش -حسام عبدالواحد.

الهجوم :

محمد شيكا - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

أسامة ماهر - أحمد طارق- أسامة كاچو - محمد علاء - محمد جمعة - أحمد سعد بلحة - عبدالخالق عبدالرحمن - عبدالله محمد قنبلة - أحمد سعيد الأعصر .