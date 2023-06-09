كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لنهائي إفريقيا

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع الطاقم المعاون له مساء اليوم الجمعة على هامش الاستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويجتمع كولر مع جهازه من أجل وضع الترتيبات الخاصة ببرنامج الإعدادي للفريق الكروي بالنادي بدنيا وخططيا؛ استعدادًا للمباراة المرتقبة التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

موعد مران الأهلى الأول في المغرب

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الأول بالمغرب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يبدأ المران في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه اليوم الجمعة بالمغرب على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق مران اليوم محاضرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء .

موعد مباراة الأهلي والوداد المرتقبة في إياب نهائي أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلى والوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

كانت مواجهة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، ووقع على أهداف الشياطين الحمرخلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.