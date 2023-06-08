استبعاد برونو سافيو وأيمن أشرف من رحلة الأهلي للدار البيضاء

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة لاعبين من رحلة الدار البيضاء بالمغرب لخوض لقاء الإياب للدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.





وفاز الأهلي على الوداد بإستاد القاهرة بنتيجة 2-1 يوم الأحد الماضي في لقاء الذهاب. وخرج من القائمة الحارس حمزة علاء ومحمد أشرف وشادي حسين وبرونو سافيو وأيمن أشرف لأسباب فنية ورأفت خليل للإصابة.

الأهلي والوداد ..

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الوداد المغربي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل 11 يونيو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ، ويكفيه الخروج في اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي أو السلبي على أقل تقدير لضمان حصد اللقب القاري.

ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه في القاهرة صباح اليوم الخميس على ملعب التتش، قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمباراة الوداد المقرر لها 11 يونيو الجاري على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريباتهم الفنية والبدنية المكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم متجهة إلى المغرب لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري الأبطال.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف ،حملت أهداف الأحمر توقيع بيرسي تاو في الوقت البديل من زمن أحداث الشوط الأول ومحمود عبد المنعم كهربا مع بداية أحداث شوط اللقاء الثاني في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

