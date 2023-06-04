مدرب الوداد المغربى يكشف حقيقة مشاركة هداف الفريق من النهائي "خاص"

قبل مباراة الأهلى والوداد

رد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، على سؤال محرر الوفد بخصوص حقيقة عدم جاهزية السنغالي بولى جونيور سامبو هداف فريق الوداد، وهل الفريق في حاله غياب الهداف يتأثر هجوميًا أمام الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد سفين فاندنبروك، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى: "لم أعلم من أصدر هذه المعلومة على مشاركة اللاعب السنغالي جونيور سامبو من لقاء الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

أتم حديثه: "من الممكن أن نشاهد سامبو في اللقاء ويشارك ويلعب اللقاء بصورة طبيعية".

على الجانب الآخر، تحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قبل المباراة الأحمر ضد الوداد المغربى في اللقاء المرتقب مساء غد الأحد على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أكد مارسيل كولر خلال وقائع المؤتمر الصحفي، أن الأهلى استعد جيدًا لمباراة الوداد المغربي، وشاهدنا جيدًا الوداد ووضعنا نقاط الضعف والقوة.

وقد ذكرت تقارير صحفية على عدم لحاق السنغالي جونيور سامبو من لقاء الأهلى المرتقب من نهائي دوري أبطال أفريقيا.





سبب استبعاد الشناوي:

وأشار مارسيل كولر، بالتأكيد الشناوي لاعب مهم في الفريق وإصابته ضربة موجعة فى الفريق.

وأضاف: "الشناوى خاض خلال الـ ١٧ يومًا الماضية تدريبات تأهيلية، وتدرب مرة واحدة مع الفريق وكان غير كافي لعب الشناوى في المباراة النهائية مفيش ثقة ١٠٠ في المئة بالدفع بالمباراة".

وتابع: “أتمني الشفاء العاجل للاعب الوداد عبدالله حيمود وغيابه لأنه يؤثر فى تفكرنا وتركيزنا”.

وواصل مدرب الأهلي: "عندنا ثقة كبيرة في لقاء غد ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية".

وأتم حديثه: "نرغب في الفوز في مباراة الإياب والعودة لفك عقدة الوداد في النهائيات الأفريقية".

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد:

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وحضره الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًا من اللون السماوي بالكامل.

هذا ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي مساء غد الأحد على استاد القاهرة، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



