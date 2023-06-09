برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي في المغرب

وضع أندرياس أندويا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجاً بدنياً للاعبين لتنفيذه في المران الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة للاعبين في فندق الإقامة لشرح العديد من الأمور المتعلقة بفقرات المران.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس، فيما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي بفندق الإقامة

كما عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار محمد الخامس مساء أمس وكان في استقبالها السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، ومحمد طلال أمين صندوق نادي الوداد والمتحدث الرسمي باسم النادي.

وسمح للأهلي لـ ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المختلفة عن رؤيتهم لمباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.

أسامة عرابي: الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري الأبطال

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي ومنتخبي مصر السابق أن فريق الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :" أتمنى من لاعبي الأهلي عدم التركيز مع التحكيم والحكم باملاك تيسيما في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:"من وجهة نظري أن طريقة 4-3-3 الأفضل للأهلي في الفترة الحالية ويجب أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني على طريقة اللعب هذه ".