عدلي القيعي: الأهلي أول من أدخل الاستثمار الرياضي في مصر

صرح المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى أنه مقتنع تماما بالاستثمار فى المجال الرياضي، مشيرا الى انه يعزز قوى الدخل للقائمين عليها، ومن هنا جاءت فكرة الاستثمار الرياضي كدعم للرياضات المختلفة.

اقرأ أيضًا..

القيعي يوضح معايير نجاح الاستثمار الرياضي بجميع الاندية داخل مصر

وفي تصريح خاص لـ"الوفد"، أوضح ان الاستثمار هو ان يجنى المستثمر الربح وفقا لتحقيق المعادلة الذهبية المتكاملة بصفه عامه، أما على صعيد المجال الرياضي فهو يستوجب التوجه إلى التنوع الاقتصادي في مجال الرياضات المختلفة، مثل إنشاء منشأت رياضية، ملاعب حديثة، اكتشاف المواهب الصغيره وتنمية مهاراتهم وتسويقهم، بجانب تأسيس فرق رياضية متميزة، فبالطبع ستكون كل هذه المعايير خطوة مهمة ستغير حالة الكرة المصرية.

وأكد:" ان النادى الأهلي أول من أدخل فكرة التسويق والاستثمار الرياضي في مصر ، فهي بمثابة تحدي صعب بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها كل المؤسسات، وكان يجب علينا إيجاد أفكار تسويقية بديلة لزيادة العائدات المالية للنادي".

واختتم رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى لكرة القدم حديثه قائلًا:" أنه يتمنى أن يرى الأندية المصرية تتبع طريق الاستثمار الرياضى فهو الحل لصلاح حال الكرة المصرية ومن ثم الارتقاء بها".