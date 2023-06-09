ثلاثي الأهلي يتحدث لوسائل الأعلام قبل نهائي أفريقيا

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأول بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي بطولة إفريقيا.



وسمح للأهلي لـ ثلاثة من لاعبي الفريق لوسائل الإعلام المختلفة عن رؤيتهم لمباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد الإفريقي.



ويؤدي الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يلقي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.



مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة ضد الوداد البيضاوي المغربي.

الأهلى يقنع أحمد حجازي بالعودة

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة من أجل إقناعه للعودة إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أحمد حجازي تلقى اتصالًا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وأبلغه بأن باب النادي مفتوحا لضمه حال عودته إلى مصر".

وأضاف شبانه : "هناك بعض الأحاديث حول إصابة حجازي وغيابه لفترة عن الملاعب، بعدما قدم مستوى مميز مع اتحاد جدة، وتوج بلقب الدوري السعودي".

ورحل أحمد حجازي عن صفوف الأهلى موسم 2018 ، لينضم الفرعون المصري إلى صفوف فريق وست بروميتش الإنجليزي لمدة ثلاثة مواسم على سبيل الإعارة ، ثم بعدها إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي والذي تألق معه مؤخرًا ونجح في التتويج بالثنائية الدوري وكأس السوبر.

وأصبح الدولي المصري أحمد حجازي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مهددًا بالرحيل عن العميد وذلك في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخًرا والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة وهو ما قد يجبر إدارة النمورعلى التعاقد مع مدافع جديد بدلا منه.