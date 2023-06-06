الخطيب يتوجه مع بعثة الأهلي إلى المغرب

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، التواجد مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بدولة المغرب، والمقرر سفرها إلى الدار البيضاء عصر يوم الخميس المقبل ، استعدادًا لملاقاة الوداد المغربي في مواجهة إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي والمحدد لها مساء الأحد المقبل.



و يأتي سفر محمود الخطيب؛ لدعم اللاعبين وجهازهم الفني، والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير

وحقق الأهلي انتصارًا في مواجهة الذهاب بثنائية مقابل هدف ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي .

وحملت ثنائية الأهلي توقيع كل من بيرسي تاو في الوقت البديل من زمن أحداث الشوط الأول و محمود عبد المنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.

غالي رئيسًا للبعثة ..

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي ، تكليف حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي ، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدٍ الخميس، لملاقاة نظيره الوداد يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال أفريقيا.

ويعكف عضو مجلس إدارة الأهلي حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين في إقامتهم بالمغرب.

تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة المرتقبة التي تقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية ، مذاعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.