أفلام شهر يونيو واستخدام تكنولوجيا المؤثرات البصرية المبهرة

حنان أبوالضياء تكتب عن:

6/9/2023 8:18:32 AM

قاعات السينما فى شهر يونيو تنقلك الى عالم ملىء بالمغامرة، بالضحكات، بالمشاعر الحقيقية.. تعيش المتعة الفنية بمزيج من القصص المعقدة والمخادعة، تم تناولها بشكل شيق ومبهر.

مع الأداء العملى والواقعى. واستخدام تكنولوجيا المؤثرات البصرية.

‏Spider-Man: Across the Spider-Verse... فيلم بطل خارق أمريكى مصمم بالحاسوب مبنى على شخصية قصص مارفل كومكس المصورة مايلز موراليس. الفيلم تكملة لسبايدرمان: إنتو ذا سبايدر- فيروس الذى صدر عام 2018، وأحداثه تقع فى أكوان خيالية موازية تسمى سبايدر فير. الفيلم من إخراج جواكيم دوس سانتوس وكيمب باورز وجوستين كيه تومبسون، وكتابة فيل لورد وكريستوفر ميلر. الأداء الصوتى من بطولة شاميك موور بدور مايلز موراليس، وأصوات أيضاً هيلى ستاينفيلد وبريان تيرى هنرى ولورن فيليز وجيك جونسون وجيسن شوارتزمن وإيسا راى وكاران سونى ودانييل كالويا وأوسكار إسحاق.

‏The Boogeyman

كانت الأفلام المستوحاة من روايات ستيفن كينج، من الأفلام الناجحة فى الغالب على الشاشة الكبيرة. فى شهر يونيو من هذا العام، سنرى اقتباسًا آخر لإحدى القصص القصيرة للمؤلف الشهير من عام 1973، بعنوان «The Boogeyman». تدور القصة حول سادى هاربر، طالبة فى المدرسة الثانوية، وشقيقتها الصغرى سوير، اللتين فقدتا والدتهما مؤخرًا وتكافحان من أجل التواصل مع أى شخص. تكافح عائلة هاربر، الأختان سادى وسوير ووالدهما المعالج ويل، للتصالح مع الوفاة الأخيرة لملكة العائلة، التى توفيت فجأة فى حادث سيارة. تعانى سوير من كوابيس، ويدفن ويل نفسه فى العمل، بينما تكافح سادى للعودة إلى المدرسة حيث انضمت صديقتها بيثانى إلى زمرة جديدة من الفتيات اللواتى يعاملن سادى بازدراء.

فى أحد الأيام، زار ويل رجلاً يدعى ليستر بيلينجز وطلب التحدث إليه. يوضح ليستر أن أطفاله الثلاثة قد ماتوا، وجميعهم قتلوا واحدًا تلو الآخر على يد كيان يعتقد أنه قد قبض عليه الآن. على الرغم من تعاطفه مع ليستر.

تنزعج الأسرة من وفاة ليستر لكنها تحاول العودة إلى طبيعتها. تلاحظ «سادى» أن العفن الغريب يبدأ فى التكون حول المنزل بينما تلمح «سوير» مخلوقًا غامضًا مختبئًا تحت سريرها. سوير تنبه سادى التى لا تستطيع العثور على المخلوق ولا تصدق أختها. قامت الفتيات فى وقت لاحق بزيارة الدكتور ويلر للحديث عن وفاة والدتهن. تستخدم ويلر ضوءًا وامضًا لمساعدة سوير فى التغلب على خوفها من الظلام، لكن سوير اكتشف المخلوق مرة أخرى وينتهى به الأمر إلى استمرار المخلوق فى مطاردة سوير وترويعه بينما تلمح سادى ذلك أيضًا وتبدأ فى الشك فى أن الظاهرة الغريبة مرتبطة بانتحار ليستر.

لم يكن هناك نقص فى محتوى ستيفن كينج فى السنوات الأخيرة. كان الرجل السبعينى يبث باستمرار قصص الرعب الجديدة فى كثير من الأحيان كما يطلق تغريدات ذات ميول سياسية. The Boogeyman ليست قصة جديدة، حيث تم نشرها لأول مرة فى عدد 1973 من مجلة Cavalier وتم تضمينها لاحقًا فى مجموعة King's 1978 القصيرة، «The Night Shift».

يجب أن يكون The Boogeyman أحد أفضل أفلام الرعب هذا العام، نظرًا لنجاح التعديلات الأخرى لأعمال ستيفن كينج. الممثلون: صوفى تاتشر، كريس ميسينا، فيفيان ليرا بلير، مارين إيرلندا، ماديسون هو، ليزا جاى هاميلتون، ديفيد داستمالشيان إخراج: روب سافاج، كتاب السيناريو: سكوت بيك، بريان وودز، مارك هيمان.

المتحولون: صعود الوحوش

على الرغم من كونه فيلمًا مستقلاً، فإن Transformers: Rise of the Beasts يعتمد على مجموعة ألعاب Hasbro 's Transformers، ويتأثر بشكل أساسى بقصة Beast Wars. الفيلم هو الدفعة السابعة فى سلسلة أفلام الحركة Transformers. كان بمثابة تكملة مستقلة لفيلم Bumblebee 2018 وprequel to Transformers (2007)، أخرج الفيلم ستيفن كابيل جونيور من سيناريو لجوبى هارولد، دارنيل ميتاير، جوش بيترز، إريك هوبر، وجون هوبر. يقوم ببطولته أنتونى راموس ودومينيك فيشباك، بالإضافة إلى المواهب الصوتية لرونبيرلمان وبيتر دينكلاج وميشيل يوه وليزا كوشى وميكايلا جايه

الفيلم المبنى على خط لعب Hasbro's Transformers ويتبع نوح، خبير الإلكترونيات العسكرية السابق، وإيلينا، الباحثة، حيث يتورطون فى صراع ثلاثى فى إنقاذ الأرض من Unicron.

استخراج 2

فيلم Extraction 2 هو فيلم أكشن إثارة أمريكى من إخراج سام هارجريف وتأليف الأخوان روسو. الفيلم هو الجزء الثانى لفيلم إكستراكشن إنتاج عام 2020.

الاعلان يكشف أن رايك نجا من أحداث الفيلم الأول، بعد إعلان وفاته إكلينيكيًا فقط. يتضمن المقطع الدعائى أيضًا مشهد قتال مثير للإعجاب حيث قام رايك بإخراج حراس مسلحين فى السجن، بينما كانت قبضته مشتعلة..

Elemental

‏Elemental

ظهر Elemental لأول مرة خارج المنافسة باعتباره الفيلم الختامى فى مهرجان كان السينمائى السادس والسبعين فى 27 مايو 2023، تلاه عرض أول عالمى فى 10 يونيو 2023، فى مهرجان تريبيكا. فيلم درامى كوميدى رومانسى أمريكى رسوم متحركة بالكمبيوتر عام 2023 من إنتاج والت ديزنى. من إخراج بيتر سوهن وإنتاج دينيس ريام، كتبه جون هوبيرج وكات ليككل، وبريندا هسويه، وسوهن، يعرض الفيلم أصوات ليا لويس، مامودو آثى، رونى ديل كارمن، شيلا أومى، ويندى ماكليندون كوفى وكاثرين أوهارا. تدور أحداث القصة فى عالم تسكنه عناصر مجسمة من الطبيعة، وتتبع القصة عنصر النار ليا لويس وعنصر الماء مامودو آثى، اللذان يلتقيان ويقعان فى الحب بعد حادث سباكة فى متجر مملوك من قبل والد إمبر المتعصب بيرنى (كارمن). فى حين أنهما لا يستطيعان لمس بعضهما البعض، فإن ليا لويس، مامودو آثى يحميان هويتهما ضد الرجال والنساء الأقوياء وعائلاتهم أثناء محاولتهم جعل علاقتهم تعمل.

فى معرض محتوى ديزنى فى سنغافورة فى 30 نوفمبر 2022، قال سون إن بعض الإلهام جاء من أسرته الواقعية وزواجه. أظهر صورة له عندما كان طفلاً مع والديه، قائلاً: «ربما لأننى عندما كنت طفلاً، لم أكن أقدر أو أفهم حقًا ما يعنيه أن أكون مهاجرًا، أن أتى إلى الولايات المتحدة، وكل العمل الجاد الذى قاموا به لمنح أخى وأنا حياتنا. كانت تلك كتلة صلبة كبيرة كانت جالسة معى. على الجانب الآخر، تزوجت من شخص لم يكن كوريًا، وكان هناك الكثير من الصدام الثقافى مع ذلك فى عالمى. وهذا أوصلنى إلى فكرة العثور على الأضداد. وجاء السؤال عما إذا وقعت النار فى حب الماء. بصفتك رسامًا للرسوم المتحركة، ما الذى يمكن أن يكون عالمًا ممتعًا للعب به... لذا فالنار والماء شىء واحد. لكن ربط ذلك بصدام الثقافة كان جزءًا من تلك الاستعارة. وبعد ذلك فى هذا العالم، فجأة فكرة التضحية هذه، وفهم ما قدمه آباؤنا.

عرض سوهن أيضًا لقطات من الفيلم فى معرض محتوى ديزنى وذكر أن «الفيلم يدور حول اختلافاتنا التى تجمعنا معًا، لكنها قصة حب. ونأمل أن يحصل الجمهور على فهم أعمق للخسارة فى حياتهم بين الشركاء أو الأصدقاء أو العائلة».

الفلاش

قصة عودة فلاش فى الوقت المناسب لإنقاذ والدته من الموت ليست جديدة، حيث تم سردها بالفعل فى The CW's The Flash. ومع ذلك، فإن فيلم The Flash، سوف يروى القصة بطريقة مبهجة، مع رغبة Barry فى إنقاذ والدته التى تحاصره فى واقع بديل بدون بشر. من أجل إنقاذ الكوكب من الجنرال Zod والعودة إلى عالمه، يجب عليه طلب المساعدة من نفسه الأصغر والأبطال الخارقين الآخرين.

الفيلم سيظل يتكيف مع عناصر قصة الكتاب الهزلى Flashpoint، لكن الفيلم سيحكى نسخة مختلفة من تلك القصة. تقديم تجربة أكثر عاطفية الفيلم سيقدم فكرة الكون المتعدد للجمهور العام من خلال تضمين إصدارات متعددة من الشخصيات والاعتراف بامتيازات الأفلام السابقة على أساس دى سى كوميكس كأكوان بديلة.

الفيلم سيضم العديد من الشخصيات من DC Universe وسيكون الفلاش بمثابة جسر بينها وبين جداولها الزمنية المختلفة. سيتم استخدام الفيلم لإعادة استمرارية DCEU دون التغاضى عن أحداث الأفلام السابقة.

آخر سلسلة أفلام إنديانا جونز

صرح «هاريسون فورد» بأن الجزء الخامس من سلسلة أفلام المغامرات والأكشن Indiana Jones لم يكن ضروريًا على الإطلاق، لكن انتهى به الأمر بأنه سعيد بكيفية تنفيذه وظهوره، وسيناريو الفيلم الجديد قدم طريقة مُثيرة للاهتمام للتوسع مع الشخصية.

قال «فورد» عن الفيلم:

إنه ملىء بالمغامرة، ملىء بالضحكات، ملىء بالمشاعر الحقيقية، ويَملك قصة معقدة ومخادعة، كان تصوير الفيلم صعبًا وطويلًا وشاقًا، لكننى سعيد جدًا بالعمل الذى لدينا.

ربما زادت الصعوبة بسبب رغبة المخرج «جيمس مانجولد» فى استخدام الأداء العملى والواقعى.

كشف مخرج فيلم Indiana Jones 5 أنه تم استخدام تكنولوجيا المؤثرات البصرية لتصغير سن هاريسون فورد فى المشهد الافتتاحى للفيلم القادم.

تم تصغير فورد بالسن رقمياً خلال الدقائق الافتتاحية للفيلم لأنهم أرادوا منح الجمهور اندفاع «الأدرينالين» لرؤية إنديانا جونز الشاب يعود إلى الآكشن. يعيد المشهد إندى إلى عام 1944 حيث سيتعين عليه التنقل فى قلعة تعج بالنازيين قبل الانتقال إلى المغامرة الرئيسية.

أوضح مانجولد فى هذا السياق: «أردت أن تتاح لى فرصة التعمق بتلك الصورة القديمة لجورج وستيفن وإعطاء الجمهور دفعة من الأدرينالين. ثم نتراجع وتجدون أنفسكم فى عام 1969... لا يختبر الجمهور التغيير بين الأربعينيات والستينيات من القرن الماضى كخيال فكرى ولكنه يختبر حرفياً الروح الغامضة لتلك الأيام الأولى... ثم بداية الوقت الحالى».

وأضافت المنتجة كاثلين كينيدى: «على الرغم من أنه سيتم الحديث عن الأمر من ناحية التكنولوجيا، فإننى آمل أن تشاهدوا اللقطة وتقولوا: «يا إلهى لقد عثروا للتو على لقطات قديمة، كانت هذه لقطة صوروها قبل 40 عاماً... نحن نضعكم فى مغامرة، شىء يبحث عنه إندى، وعلى الفور ينتابكم هذا الشعور: أنا فى أحد أفلام إنديانا جونز».

فريق المؤثرات البصرية استخدم عدة تقنيات مختلفة لتجميع المشهد معاً، بما فى ذلك استخدام برنامج ILM جديد قام بمسح اللقطات المؤرشفة لفورد فى سنواته السابقة قبل مطابقتها مع اللقطات التى تم تصويرها لفيلم Indiana Jones 5. سيرتدى فى المشهد سترة Raiders نسخة طبق الأصل من النسخة الأصلية.

تم الكشف عن المقطع الدعائى الجديد خلال احتفال Star Wars فى لندن، ويعطينا نظرة فاحصة على ما يحدث فى تكملة Indiana Jones القادمة، مع تلميحات عن قطعة أثرية يمكن أن تغير مجرى التاريخ. يعود هاريسون فورد كعالم الأثار الشهير إنديانا جونز فى مغامرة جديدة إلى جانب فيبى والر بريدج بدور هيلينا شو، وهى حفيدة المغامر وشريكته خلال مغامرته القادمة.

هناك أيضًا لمحة موجزة عن جورجان فولر الشرير الذى يلعب دوره النجم مادز ميكليسون، ويبدو أنه يهدف إلى إعادة هتلر والنازيين. يقول: «هتلر أخطأ، وباستخدام هذه، سأقوم بتصحيح تلك الأخطاء».

قد يكون فيلم Indiana Jones 5 هو آخر مرة نرى فيها فورد يؤدى هذه الشخصية. ومع ذلك أكد ستيفن سبيلبرج أن السلسلة «ستستمر بالتأكيدبعد ذلك». مع عالم الآثار الأسطورى، لكن من غير الواضح من الذى سيلعب دور البطولة.