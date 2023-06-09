اليوم .. الأهلى يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا لنهائي إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

موعد مران الأهلى الأول في المغرب

ومن المقرر أن يقام المران الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يبدأ المران في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتقرر أن يخوض المارد الأحمر مرانه اليوم على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، ويسبق مران اليوم محاضرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء .

ويعقد مارسيل كولر، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب العربي الزاولي لخوض المران الأول بالمغرب.

والجدير بالذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، وعضو مجلس الإدارة، وصلت إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس الخميس وذلك استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى على مرافقة البعثة التي غادرت إلى المغرب بعدما أختتم المارد الأحمر مرانه بالقاهرة على ملعب التتش.

موعد مباراة الأهلي والوداد المرتقبة في إياب نهائي أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره نادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين الأهلى والوداد في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

كانت مواجهة ذهاب نهائي بطولة إفريقيا التي أقيمت على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف، ووقع على أهداف الشياطين الحمرخلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية أحداث الشوط الثاني قبل أن ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.