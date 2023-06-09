نجم الأهلي السابق: كولر لن يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام الوداد

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سيجري تغيير واحد فقط في تشكيل المارد الأحمر أمام الوداد المغربي في مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: أتوقع أن يخوض الأهلي مباراة الإياب بنفس تشكيل الذهاب باستثناء محمد الشناوي الذي سيعود إلى حراسة مرمى القلعة الحمراء على حساب مصطفى شوبير ".

وتابع:"أعتقد أن فريق الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الوداد المغربي ".

أسامة عرابي: الأهلي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا

وأضاف عرابي أن الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وأكمل أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية :" أتمنى من لاعبي الأهلي عدم التركيز مع التحكيم والحكم باملاك تيسيما في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

وأتم:"من وجهة نظري أن طريقة 4-3-3 الأفضل للأهلي في الفترة الحالية ويجب أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني على طريقة اللعب هذه ".

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعباً للسفر للمغرب على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد عبد المنعم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح - علي معلول خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – حسين الشحات - طاهر محمد طاهر – محمد الضاوي كريستو – أحمد عبد القادر. خط الهجوم: كهربا – بيرسي تاو – محمد شريف.

ومن المقرر انطلاق مواجهة الإياب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعًا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.