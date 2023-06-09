الوداد يحفز لاعبيه بمكافآت تاريخية لحسم نهائي أفريقيا

حفز نادي الوداد البيضاوي المغربي، لاعبي الفريق الأول قبل المواجهة المرتقبة امام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورصد نادي الوداد، مكافآت مالية ضخمة هي الأكبر في تاريخ النادي، ذلك في حال التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب النادي الأهلي.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن الوداد رصد 30 ألف دولار لكل لاعب حال التتويج باللقب القاري على حساب الأهلي، لافتة أنها المكافأة المالية الأكبر في تاريخ النادي.

صدمة في الوداد

شهدت الساعات الأخيرة صدمة داخل أروقة نادي الوداد البيضاوي، بعد غياب زهير المرتجي عن مران الخميس، بسبب الإصابة.

وأكد صحيفة المنتخب المغربية أن مصادر داخل الوداد أكدت صعوبة لحاق زهير المرتجي بمباراة العودة بنهائي أفريقيا، ذلك وفقًا لتقري الجهاز الطبي للوداد الذي أكد استحالة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة، وأنه بنسبة كبيرة سيغيب عن لقاء العودة.

وكان زهير المرتجي قد تحامل على نفسه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف بعدما أصيب في مباراة سابقة أمام المغرب التطواني في الدوري.

وفاز الأهلي على الوداد المغربي في الذهاب بهدفين لهدف، على ملعب القاهرة الدولي، يوم الأحد الماضي، ويحتاج الأحمر للخروج بالتعادل أول الفوز بأي نتيجة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

ويتجدد اللقاء بين الأهلي والوداد، يوم الأحد المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس في مباراة الإياب، عند دقات الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا فضلا عن الثأر من الوداد في نهائي النسخة الماضية التي خسرها في المغرب بهدفين دون رد.

في الجهة الأخرى يبحث الوداد على تأكيد تفوقه الأفريقي والحفاظ على اللقب لرفع رصيده إلى البطولة الرابعة في تاريخه.