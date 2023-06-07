مصر وأنجولا توقعان مذكرتي تفاهم فى التعاون الأمني والمياه الجوفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنجولي التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني، والاستفادة من المياه الجوفية.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات ثنائية جمعت الرئيس السيسي مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا.

وأشاد الرئيس السيسي بوتيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها أنجولا كأحد النماذج الناجحة في القارة الإفريقية، ومنوهًا إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنجولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

ترحيب انجولى بزيارة الرئيس السيسى

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس "چواو لورينسو" رحب بزيارة الرئيس إلى أنجولا فى إطار جولة الرئيس الأفريقية، معربا عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة لرئيس مصرى، ومثمنا الدور الفاعل للرئيس فى معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما فى إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكدا تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التى تواجهها القارة، والتى تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقى المشترك، خاصة على صعيد الاتحاد الأفريقى.

كما أشار الرئيس الأنجولى إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا، مؤكدا ضرورة العمل فى هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لاسيما النواحى الاقتصادية والتجارية، فضلا عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة فى العديد من المجالات منها تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، والتصنيع الدوائى، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والسياحة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة أنجولا للمرة الأولى، مؤكدا الأهمية التى توليها مصر إلى تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولى، والرئيس "لورينسو"، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الأفريقية.

كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التى تربطها بأنجولا فى أبعادها المختلفة، خاصة ما يتعلق بدور مصر فى دعم جهود التنمية فى أنجولا عبر تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنجولية، مشيدا على وجه الخصوص بوتيرة النمو الاقتصادى التى تشهدها أنجولا كأحد النماذج الناجحة فى القارة الأفريقية، ومنوها إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصرى فى السوق الأنجولية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.