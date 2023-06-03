أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة النفسية للمرأة بـ22 محافظة، تحت شعار «نفسيتك أولا» خلال 3 أشهر.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة ورش تدريبية، حضرها نحو 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفنيي تثقيف صحي وإحصاء، ومسئولي تدريب من المستشفيات، تحت شعار (نفسيتك أولا)، وذلك في إطار الاستعداد للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، والتي تقدم خدماتها من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

التوعية بالاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى التوعية بالاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات، وكيفية التشخيص المبكر وإعطاء المشورة، وتوجيه السيدات التي تستدعي حالتهن لتلقي الخدمة الطبية النفسية المتخصصة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، لاسيما في الحديث عن صحة المرأة النفسية، انطلاقا من أن المرأة نصف المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة، وهي شريك فعال في صنع القرارات التنموية للمجتمع، ومن المهم أن تتمتع بصحة مثالية، مما يسهم في رفع جودة الحياة.

الصحة: تدريبات مكثفة لرفع وعي الفرق الطبية بأهمية الصحة النفسية للمرأة

الصحة: تدريبات مكثفة لرفع وعي الفرق الطبية بأهمية الصحة النفسية للمرأة