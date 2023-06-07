إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأمريكية (شاهد)

إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح شاب مدجج بـ4 مسدسات النار على طلاب وعائلاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، فور خروجهم لحفل تخرجهم المدرسي، في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية، فأنهى حياة اثنين وأصاب 7 آخرين.

قال ريك إدواردز، رئيس شرطة ريتشموند: "لقد توفي 2 من الضحايا بشكل مأساوي، وهناك 7 مصابين بطلقات نارية، أربعة منهم ليس هناك خطر يهدد حياتهم، ورجل بعمر الــ32 عامًا، وآخر بعمر الــ55 عامًا، بإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، وهناك إصابة حرجة لضحية بعمر الـ31 عامًا.

إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة الأمريكية:

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على المتهم، وهو شاب في عمر الــ19 عامًا، كان مسلحًا بــ4 مسدسات، مؤكدة أنه يعرف أحد الضحايا وأطلق النار عليه وسط الحشد، وهذه الحادثة رقم 279 لحوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كابوس حوادث إطلاق النار يُؤرق أمريكا:

عنف عشوائي بأسلحة نارية، يحصد الأرواح في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمريكيون يطرحون سؤال ما العمل؟؟ الأرقام والبيانات التي تضمنها تقرير "أرشيف عنف الأسلحة النارية" رصدت أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي منذ بداية 2023.

فارق 14 ألف أمريكي الحياة في حوادث إطلاق النار، من بينهم 521 مراهقًا و93 طفلًا، عنف متزايد يقلق الأمريكيين، لكن ما يُقلق أكثر وجود 400 مليون قطعة سلاح ناري في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة.

حوادث إطلاق النار في أمريكا:

ما يعني أن ثلث الأمريكيين يملكون قطعة سلاح واحدة على الأقل، أى أن حوالي نصف البالغين يعيشون في منزل فيه سلاح.

واقع مؤسف يعكس فشل جهود الحد من انتشار الأسلحة في بلد يعتبر فيه الملايين من الأمريكيين حمل السلاح حقًا دستوريًا، ويواجه الداعون إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة قوية من الجمهوريين المدافعين عن الحق الدستوري في حمل السلاح.

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بأمريكا:

أعلنت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار في أحد مراكز التسوق بولاية ديلاوير، الواقعة في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة، فيما دعت المواطنين لتجنب المرور في المنطقة التي يقع فيها المركز التجاري.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة الولاية أعلنت أن «حادث إطلاق النار وقع في ساحة المطاعم بمركز كريستيانا التجاري الواقع شمالي الولاية، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، اثنان منهم حالتهما خطيرة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى».

حوادث إطلاق النار في أمريكا:

أضافت الشرطة أنه ليس لديها مشتبه به قيد الاحتجاز، فيما تم إخلاء المركز التجاري من المتسوقين، مؤكدة أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الحادث.

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة نيو كاسل بولاية ديلاوير، ديف كاربنتر جونيور، قوله إن الكثير من وكالات إنفاذ القانون وغيرهم من رجال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بـ"كريستيانا مول"، إذ يجري التحقيق في الحادث.

يذكر أنه في الثالث من شهر إبريل الجاري، أعلنت السلطات الأمريكية عن إصابة شخص بجروح جراء إطلاق نار وقع في مركز تجاري بضواحي ولاية فرجينيا.

وفاة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية تكساس:

توفى 4 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في مدينة غالينا بارك بولاية تكساس الأمريكية، في حادثة ليست الأولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تشهد تلك الحوادث بشكل متكرر.

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كتب ضابط الشرطة هاريس إيد غولسالس في تغريدة على "تويتر" أن الضحايا الأربع تم قتلهم على الفور في المكان، وأضاف أن قيادة الشرطة المحلية توجهت إلى مكان الحادث، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

تابع أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن.

في وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع قوانين للحد من جرائم السلاح، في البلاد.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة (العربية).

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