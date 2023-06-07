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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفد وزاري يزور أسبانيا لتبادل الخبرات في مجال تقديم الرعاية الصحية

جانب من الجولة الدراسية
جانب من الجولة الدراسية

شاركت وزارة الصحة والسكان، في تنظيم جولة دراسية لوفد من وزارتي الصحة والسكان، والداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، في دولة أسبانيا، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ROMENA.

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 وزير الصحة والسكان

تأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل فئات المجتمع، والتعاون مع مختلف القطاعات، والوزارات المعنية بتقديم هذه الخدمات في مختلف الجهات.

جانب من الجولة الدراسية 

 المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تهدف إلى تبادل الخبرات الاستراتيجية والتنفيذية في مجال تقديم الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتميز بها دولة أسبانيا، خاصة في مجال علاج الإدمان، والصحة النفسية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

 مرضى الإدمان

وأضاف «عبدالغفار» تأتي هذه الجولة الدراسية تأتي استمرارا للتعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والداخلية، وتعد بداية لتوسيع التعاون في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج مرضى الإدمان من نزلاء السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوفد عقد عدة اجتماعات مع المدير العام، ونائب مدير عام السجون الإسبانية، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات الناجحة المطبقة في السجون الإسبانية وأنظمة المجتمع، لاسيما في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، مضيفا أن برنامج الجولة تتمن يتضمن زيارات ميدانية لعدد من السجون، وعدد من المنشآت العلاجية في دولة أسبانيا.

جانب من الجولة الدراسية 

ضم وفد وزارة الصحة والسكان، كلا من الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور حازم الفيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية.
 


 

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