جهود مصر فى دعم القطاع الطبي بإفريقيا (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول جهود مصر في دعم القطاع الطبي بإفريقيا، وذكر التقرير أن الدولة المصرية تسخر كل إمكانياتها بهدف تحقيق النهوض بالقارة الإفريقية على كل مستوياتها ومجالاتها، وكان دعم القطاع الصحي في إفريقيا من أبرز المجالات التي قدمت فيها مصر يد العون للأشقاء الأفارقة.

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الدولة المصرية تحتفظ برصيد كبير فى تقديم الدعم الطبي لدول القارة الأفريقية

وأضاف التقرير أن الدولة المصرية تحتفظ برصيد كبير فى تقديم الدعم الطبي والصحي واللوجستي لغالبية دول القارة، حيث تعددت قوافل المساعدات والدعم من مصر خلال السنوات الأخيرة لجميع دول القارة دعما للأنظمة الصحية بها.

دور مصر في مواجهة جائحة كورونا

وتابع التقرير أنه كان من أهم المواقف التى برز فيها الدور المصري جائحة فيروس كورونا وفترات الإغلاق الدولي المصاحبة لها، مشيرا إلى أن توجيهات الدولة المصرية ظهرت فى خضام الجائحة.

مصر ترسل المساعدات العاجلة والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية

وكانت القاهرة داعما أساسيا لدول القارة فى ظل إنشغال معظم دول العالم بوضعها الصحي الداخلي، حيث أرسلت مصر المساعدات العاجلة والمستلزمات الوقائية لأكثر من 30 دولة إفريقية تم تنفيذها على 3 مراحل لمساعدتهم فى مكافحة انتشار الفيروس.