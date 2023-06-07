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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي: 200 ألف سوداني نزحوا إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

دعا الرئيس السيسي إلى استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، معلقًا: "علينا أن نعمل معًا من أجل إنهاء الصراعات.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الانجولى، إنه خلال الأسابيع الماضية نزح 200 ألف سودانى إلى الحدود المصرية بسبب الصراع هناك، مشددًا على أن الصراع فى ليبيا والسودان أثر على مصر بشكل كبير.

وجه الرئيس السيسي رسالة إلى السودانيين قائلًا: "نوجه رسالة إلى الأشقاء في السودان حول أهمية وقف إطلاق النار حقنا للدماء وبدء الحوار لتحسين الحياة للأشقاء في السودان".

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