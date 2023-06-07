صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية رسلان

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية رسلان، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 7 و8 من يونيو الجاري ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار الإهتمام بمواطني المحافظة، وضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حياة كريمة، تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، ضمت العديد من التخصصات ، منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن ".

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.