الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية رسلان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية رسلان،  إحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 7 و8 من يونيو الجاري ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك في إطار الإهتمام بمواطني المحافظة، وضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حياة كريمة، تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان، ضمت  العديد من التخصصات ، منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن ".

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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