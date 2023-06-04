الأحد 04 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

تعليم الشيوخ تناقش اقتراح بشأن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ برئاسة د. نبيل دعبس، غداً الإثنين، اقتراح برغبة مقدم من النائبة د. حنان سليمان عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ، "عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية ".

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وأشارت الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ في المذكرة الإيضاحية ، أن الجامعات المصرية هي أساس الفكر والعلم في المجتمع والهيئة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين وهم كوادر المستقبل ولذا يجب إعدادهم بشكل جيد وذلك من خلال :

 

إعداد كوادر المستقبل 

 

1. مناقشة وضع الهيئة المعاونة من حيث الارتقاء بمستوي الدخل بما يتناسب وطبيعة عملهم.

 

2. النظر في أعفاء الهيئة المعاونة من المصاريف الدراسية في مرحلتين الماجستير والدكتوراة وتقديرا لهم من الدولة علي تفوقهم وتشجيعاً علي إنجاز أبحاثهم.

 

3. النظر في إمكانية زيادة الدعم لمالي للهيئة المعاونة في سبيل تمكينهم من إنجاز الأبحاث الباهظة التكاليف فضلاً عن أنه يشترط نشرهم تلك الأبحاث في مجالات دولية مما يرهقهم مادياً.

 

4. وضع لائحة موحدة تطبق علي جميع الجامعات المصرية بخصوص إلزام المعيدين بالأمتناع عن التدريس "لغويا ونفسيا " في خلال العام الأول للتعين لإعداده للتدريس خلال تلك الفترة .

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