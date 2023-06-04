أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

وقدمت وزارة الابتكار والسياحة في رومانيا 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

تشمل المنح المقدمة من رومانيا التخصصات التالية: الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز.

وسوف تغطي المنح المقدمة من رومانيا الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن.

في حين لا تغطي المنح السنوات المقدمة من رومانيا والتي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.

التقديم للمنح الدراسية في رومانيا

ولفت الإعلان إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية.

وتغطي المنح المقدمة من رومانيا جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.

وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: mailto:[email protected].

علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30 يونيو 2023.

ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط المخصص للمنح من هنا.



علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.