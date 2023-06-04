الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الجامعي الجديد

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح دراسية مقدمة من رومانيا للعام الجامعي الجديد 2023-2024. 

وقدمت وزارة الابتكار والسياحة في رومانيا 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

منح دولية من هيئة فولبرايت الأمريكية لجامعة حلوان

منح دراسية للطلاب المتميزين في الجامعة الألمانية بالقاهرة

تشمل المنح المقدمة من رومانيا التخصصات التالية: الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز. 

وسوف تغطي المنح المقدمة من رومانيا الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن. 

في حين لا تغطي المنح السنوات المقدمة من رومانيا والتي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.

التقديم للمنح الدراسية في رومانيا

ولفت الإعلان إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية. 

وتغطي المنح المقدمة من رومانيا جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.

وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: mailto:[email protected]

علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30 يونيو 2023. 
ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط المخصص للمنح من هنا

علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

مواد متعلقة

احتفاء جامعة القاهرة بطلابها الفائزين بجوائز مهرجان "إبداع 11"

تسليم خطابات الندب للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة الإثنين

إعداد الإطار العام للمناهج الدراسية بجميع الدول العربية

بحوث الفلزات يعلن بدء التقدم للتدريب العملي الصيفي

تطوير منظومة التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية

توقيع بروتوكول لتدريب معلمي التعليم الخاص

التعليم العالي تعلن وضع تصور لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري

حالات قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

الجريدة الورقية