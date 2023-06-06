نائب محافظ سوهاج ووفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في زيارة لقرية أم دومة بطما

قام السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بمرافقة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال زيارته لقرية " أم دومة " بمركز طما، لمتابعة توافر معايير مبادرة "القرية الخضراء"، حيث تم اختيار قرية " أم دومة " كإحدى القرى المرشحة بسوهاج؛ لتطبيق المبادرة التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية، بحضور هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما.

وتفقد نائب المحافظ ووفد وزارة التخطيط، مشروعات " تبطين وتأهيل الترع، وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، ومجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر "، والذي يضم " المركز التكنولوجي، والشهر العقاري، والسجل المدني، ومكتب بريد، والمجلس المحلي والوحدة المحلية، ومكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي"، بنسبة إنجاز 100%، وكذا مشروع المكتبة العامة " كتابك "، ووحدة طب أسرة أم دومة، بنسبة إنجاز 100%، كما تفقدوا مركز شباب، ونقطة الإطفاء، ومدرسة أم دومة الإعدادية بنات، ولوحة توزيع الكهرباء بالقرية، وفرع البنك الزراعي المصري، ومركز تنمية الأسرة والطفل، والسوق الحضري، وموقف السيارات بالقرية أيضا " .

وشهد نائب المحافظ ووفد وزارة التخطيط ندوة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمعوا إلى آراء المواطنين في المشروعات المنفذة، ضمن مبادرة " حياة كريمة "، وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما بذلته الدولة والمحافظة من جهود لإحداث قفزة نوعية في الخدمات الأساسية بالقرية.

وتفقد الوفد سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وما تقدمه من خدمات للأهالي والمواطنين بالقرية، وتوفير الوقت والجهد عليهم، واتباعها أحدث الوسائل التكنولوجية لخدمة المواطن بشكل أكثر سهولة ويسر، وتخفيف العبء على كاهله، وتوصيل الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة، كما تفقدوا نقطة الإسعاف، ومحطة مياه أم دومة الارتوازي بطاقة 6480 م3/يوم .

الجدير بالذكر أن مبادرة " القرية الخضراء "، تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ " cop 27 "، وتهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية.وتم اختيار قرية " أم دومة " بمركز طما بسوهاج، ضمن 19 قرية أخرى على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء، وجاء الترشيح وفقا لمجموعة من المعايير أهمها " تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة" .