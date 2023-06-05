الزمالك يصطدم بالاتحاد السكندري الليلة في الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري المصري، التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتُذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

موقف الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري:

يخوض فريق الزمالك مواجهة الاتحاد محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، وسكنت شباكه 27 هدفًا.

بينما يدخل فريق الاتحاد السكندرى محتلًا المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من 28 لقاءً، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدفًا.

حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:

أسندت لجنة الحكام المصرية مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري إلى الحكم أمين عمر حكم ساحة، ومعه كل من ثنائي مساعد، شهاب راشد ومحمود عامر

وحكم رابع الحكم، إبراهيم محجوب، وحُكام فيديو، هشام القاضي حكمًا لتقنية الفيديو، وهيثم الشريف حكم فيديو مساعد.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد حسام "بيسو"- سيد عبدالله - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

بينما جاءت قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان

خط الدفاع : مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، السيد سالم، صبري رحيل، كازيتو، هشام صلاح.

خط الوسط: ناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إبراهيم حسن، عبدالغني محمد، فوزي الحناوي، خالد الغندور، محمد محمود، ميسي، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن أموتو وعموري

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك: فارس السيد، ومحمود علاء، ومورو، وعبدالله نصيب، وأحمد عيد وأحمد فهد ومحمود عبدالعزيز وعمار حمدي.