غزل المحلة يواجه إنبي في مهمة العودة لطريق الانتصارات

يستعد فريق غزل المحلة لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره إنبي والتي ستجمع بين الفريقي مساء اليوم الخميس على ملعب استاد بتروسبورت استكمالا لمواجهات الأسبوع الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

فريق غزل المحلة تحت قيادة المدير الفني بابافاسيليو يخوض مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، حيث يستهدف زعيم الفلاحين العودة لطريق الانتصارات بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق المحلة الفوز على مدار الجولات السبعة الأخيرة والتي شهدت تعادله في مباراة وحيدة والخسارة في 6 مواجهات، وكان أخر انتصار حققه الفريق على حساب الاتحاد الاتحاد السكندري قبل 8 جولات.

ويقبع فريق غزل المحلة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و7 تعادلات، بينما تعرض زعيم الفلاحين للهزيمة في 14 لقاء حتى الآن.

على الجانب الأخر يستهدف فريق إنبي استغلال حالة التخبط التي يعيشها المحلة هذا الموسم واقتناص النقاط الثلاثة للمباراة للحفاظ على تواجده في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري.

ويثتواجد الفريق البترولي في المركز التاسع بجدول الدوري المصري برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6، بينما خسر 13 مواجهة بالدوري حتى الآن.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:30 بتوقيت أبو ظبي، كما ستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث الدوري.

يذكر أن مباراة الذهاب في الدور الأول انتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدف دون رد على ملعب استاد غزل المحلة، والتي أقيمت لحساب الأسبوع الـ13.