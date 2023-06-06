الداخلية تكشف ملابسات اختفاء فتاة سوهاج

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول ما تم نشره على أحد الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" متضمناً استغاثة بشأن تغيب فتاة، مقيمة بمحافظة سوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بتغيب نجلته طالبة - مقيمة بذات العنوان بسبب خلافات أسرية، ولم يشتبه فى تغيبها جنائياً.

عودة فتاة سوهاج

وفى وقت لاحق حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة" وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت متواجده لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تمكنت قوات االإنقاذ النهرى فى العثور وانتشال جثة غريق بالقرب من كوبرى السوايسية ترعة السويس نطاق قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بغرق احد الأشخاص بالقرب من كوبرى السوايسية بترعة السويس بقرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور على الغريق وانتشال جثمانه وتبين أنه يدعى حسين محمود مصطفى 16 عاما مقيم أبو عطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للأزمة.