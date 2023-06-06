تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة فاركو في الدوري المصري

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلا على فريق فاركو مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

حكم مباراة بيراميدز وفاركو

وأسندت لجنة الحكام مباراة بيراميدز وفاركو لطاقم يضم كل من: محمد الحنفي، ويعاونه، محمد محمود لطفي مساعدًا أول، أحمد عادل مساعدًا ثانيًا، ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة الفيديو محمد عباس قابيل، ويساعده هاني العراقي.

قائمة بيراميدز لمباراة فاركو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

معلق مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

من المقرر ان تسند مهمة التعليق على أحداث المباراة التي تجمع بين بيراميدز وفاركو إلى المعلق أمير محروس على قناة صوتية الأولى فيما على قناة صوتية ثانية المعلق وليد الفقى .

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة فاركو

من المقرر ان يستقر جيمي باتشيكو على هذا التشكيل أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة فاركو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي.

موعد مباراة بيراميدز لمباراة فاركو

من المقرر ان تبدأ أحداث مباراة التي تجمع بين بيراميدز وفاركو مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو في بطولة الدوري

تذاع أحداث المباراة المرتقبة التى تجمع بين بيراميدز وفاركو مساء اليوم الثلاثاء على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري الممتاز .