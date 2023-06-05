الأهلي يرد على أنباء شكوى حكم نهائي أفريقيا

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء لم تتقدم بأي شكاوى رسمية ضد الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي أدار مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال المصدر إن الأهلي لم يفكر في مسألة شكوى الحكم رغم اعتراض الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على بعض القرارات التحكيمية المؤثرة في اللقاء.

وأشار إلى أن الأهلي لديه حالة من التركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم تشتيت لاعبيه بأمور خارج الملعب.

وفي مواجهه مرتقبة جماهيريا يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية عند التاسعه مساء يوم الاحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري.



كانت مواجهة الذهاب والتي اقيمت مساء امس على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بتفوق الأحمر بثنائية مقابل هدف ووقع على أهداف الأهلي خلال المباراة كل من ببرسي تاو في الوقت البديل من زمن الشوط الاول ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية مجريات الشوط الثاني قبل ان ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الاخيرة من زمن المباراة.

تصريحات كولر ..

وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي رضاه عن ما قدمه فريقه خلال مجريات المباراة موجهًا رسالة إلى جماهير الاهلي بان الاحمر انهى مباراة الامس منتصرا ويتبقى لقاء حاسم الأسبوع المقبل في الدار البيضاء وسيتم التعامل معها معاملة خاصة

وواصل المدرب السويسري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء بالامس : سنشاهد المباراه الاولى مره اخرى وسأقف على الجوانب السلبية للاعبيين من أجل تفادي الأخطاء خلال المواجهة المقبلة.