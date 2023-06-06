التعليم العالي تعلن تعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارات بتعيين قيادات جامعية تضم: رؤساء جامعات، ونواب رؤساء جامعات، وعمداء كليات في الجامعات.

التعليم العالي تكشف أسماء القيادات الجدد

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن قرارات تعيين قيادات جامعية شملت الدكتور حمدي محمد حسين شحات، رئيسًا لجامعة الأقصر.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن القرارات الجمهورية تشمل أيضا الدكتور عماد محمد حمادة محمد أبوالدهب، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن قرارات تعيين قيادات جامعية شملت أيضًا الدكتور إيهاب السيد شحاتة محمد، عميدًا لكلية التربية جامعة السويس.

لجان ترشيح رؤساء الجامعات

وأعادت وزارة التعليم العالي العام الماضي تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وتشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتى عضوان يرشحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.

وفي حال الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية، عضو يرشحه مجلس الكلية، أو المعهد من ذوي الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة.

وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه، أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناء الترشيح فى هاتين الحالتين، على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها، أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلستها وتكون مدة العمادة 3 سنوات.