شكاوى المواطنين بالمحافظات أهم أولويات التنمية المحلية

تعمل وزارة التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظات أسيوط والفيوم والأقصر، في التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والاستجابة الفورية لمشاكلهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليهم في وقت قياسي، مما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

إيجاد حلول عاجلة لمشكلات المواطنين أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وايجاد حلول عاجلة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التابعة لوزارة التنمية المحلية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أهمية التفاعل الجاد والفعال مع الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المحافظة بكافة الطرق الممكنة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وأشارإلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني للاستجابة للشكاوى الواردة لها لتفاعل في العمل بجدية معها وحلها في أسرع وقت ممكن .

بحث شكاوى 17 مواطن بالفيوم

حرص الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على بحث شكاوى 17مواطناً بالقطاعات الخدمية المختلفة، خلال لقاء خدمة المواطنين الذي عقد بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستمع محافظ الفيوم لعدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمناطق مختلفة بمركز ومدينة الفيوم، الراغبين في الحصول علي سكن للمعيشة في ظل ظروفهم المادية، والإجتماعية الصعبة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الفيوم, بدراسة الحالات المستحقة، وبحث إمكانية توفير شقق سكنية لهم.

ووجه الأنصاري، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من السيدات المعيلات، علي أطراف مدينة الفيوم.

وكلف محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة إحدي الحالات الصحية الحرجة لمواطن من الأولي بالرعاية، وعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة له بشكل فورى.

وطالب المحافظ ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الخيرية لتوفير كرسي متحرك لأحد الشباب من ذوى الإحتياجات الخاصة، وايضا التنسيق مع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإقامة مشروعات صغيرة لعدد من الشباب من الجنسين ، تعينهم علي مطالب الحياة، وتحسين ظروفهم المادية والمعيشية، بما يتناسب مع ظروفهم وخبراتهم الحياتية .

ووجه المحافظ، وكيل وزارة القوى العاملة، بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب والفتيات، وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن تركيب أعمدة إنارة بعدد من الشوارع بمدينة الفيوم، وجه المحافظ بحصر الأماكن بنطاق المشكلة، للعمل علي تركيب أعمدة الأنارة بها.

وفي محافظة الأقصر .. عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين.