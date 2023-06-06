جامعة الزقازيق يقرر صرف 1250جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، فى جلسته الأخيرة رقم ٥٦٤ بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ والممتد حتى ١٠/٦/٢٠٢٣م ، صرف مكافأة قدرها ١٢٥٠ جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بوظائف الكادر العام ( دائمين - منتدبين - مؤقتين بعقود رسمية ).

وتشمل المكافأة الأساتذة المتفرغين، والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة من: أفراد الأمن الجامعى، مكتب الاتصال العسكرى، التربية العسكرية، العاملين بنظام اليومية"سركى"، المثبتين على الصناديق ، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وقدم مجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي بخالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين والطلاب بالجامعة ، والقيادة السياسية وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة وشعبها، الأمن والأمان والرخاء، وأن تحيا مصر في تقدم وازدهار ، وأن يعيده بالخير واليمن والبركات.