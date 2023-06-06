الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

جامعة الزقازيق يقرر صرف 1250جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي، فى جلسته الأخيرة رقم ٥٦٤ بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٣ والممتد حتى ١٠/٦/٢٠٢٣م ، صرف مكافأة قدرها ١٢٥٠ جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بوظائف الكادر العام ( دائمين - منتدبين - مؤقتين بعقود رسمية ).

 وتشمل المكافأة الأساتذة المتفرغين، والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة من: أفراد الأمن الجامعى، مكتب الاتصال العسكرى، التربية العسكرية، العاملين بنظام اليومية"سركى"،  المثبتين على الصناديق ، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

وقدم مجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلي بخالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين والطلاب بالجامعة ، والقيادة السياسية وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة وشعبها، الأمن والأمان والرخاء، وأن تحيا مصر في تقدم وازدهار ، وأن يعيده بالخير واليمن والبركات.

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