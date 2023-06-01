جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

استقبل نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، الخميس" أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتسليم وتسلم مشروعات الفاعلية التعليمية بكليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.

وضمت اللجنة الدكتور محمد الشاذلي مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة عبد الحميد والدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور احمد حسنين، والدكتور فرحات سعد، خبراء إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بجامعة كفر الشيخ، والدكتور مها أبو جازيه عميد كلية التمريض، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بجامعة كفر الشيخ والدكتور عمرو أبو هاني المدير التنفيذي للمعلومات والمشروعات بالجامعة، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالكليات.

تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

وتم تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية "SDEE" كما تفقدت اللجنة إنجازات مشروعات كليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.