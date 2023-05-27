ابتكار سيارة صديقة للبيئة مشروع تخرج لطلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشروع التخرج الذى قدمه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك تحت إشراف عام للدكتور تامر نبيل عميد الكلية، وإشراف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شحاته منسق برامج الكلية وبإشراف علمي لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أشاد الدكتور ناصر مندور بالفكرة الغير تقليدية التى اتخذتها الكلية فى مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة حيث من المعتاد في جميع الكليات العملية أن يكون مشروع التخرج عبارة عن مجموعات كل مجموعة لها دكتور مشرف ويتم اختيار نقطة المشروع.

أما ما نفذته الكلية المصرية الصينية هذا العام يعد سياسة جديدة أول مرة تطبق في كلية عملية وهو اختيار مشروع واحد كبير.

تفاصيل مشروع التخرج

وأوضح أن المشروع عبارة عن ميجا بروجيكت Mega Project اشترك في تنفيذه طلاب الفرقة الرابعة بالكامل للثلاثة أقسام تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع هو سيارة جولف صديقة للبيئة متعددة الأغراض Inovative Golf Car تعمل بالطاقة الكهربية ومزودة بالخلايا الشمسية Photovoltaic Cells لإعادة شحن البطارية وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة أن عدد طلاب الفرقة الرابعة فى الثلاث أقسام ٧٨ طالبا وطالبة تم اشتركهم جميعًا في المشروع.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن تصميم و تصنيع المشروع بدء مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أن المعتاد لدى الكلية أن طلاب الفرقة الرابعة فى الفصل الدراسي الثاني لايتم تدريس أي مقرارات دراسية لهم بحيث يتفرغ الطالب لمشروع التخرج.

وقد أوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية أنه تم تقسيم الطلاب إلى ١٦ مجموعة عبارة عن ٦ مجموعات لطلاب قسم الاتصالات و ٥ مجموعات لطلاب قسم الإلكترونيات و ٥ مجموعات لطلاب الميكاترونك و كل مجموعة من المجموعات لها اسم وعنوان ومنهجية عمل.

ضاربا مثال بمجموعة مسئولة عن هيكل السيارة وأخرى عن الفرامل وأخرى عن الميكانزمات وأخرى عن الأمان ومجموعة عن الذكاء الاصطناعي وأخرى عن الموبايل ابليكشن بالإضافة إلى المجموعة المسئولة عن خلايا الطاقة الشمسية.

وقد أوضح الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية أن ميزة السيارة فى كونها متعددة الأغراض هى أنها تستخدم لنقل الركاب وبها إمكانية أن تتحول الكراسى الخلفية بها إلى سرير لنقل المرضى وتعمل فى المستشفيات بالإضافة إلى إمكانية أن تتحول الى صندوق لتصبح السيارة مخصصة لنقل البضائع.

أما عن بعض مميزات السيارة فقد تحدث الدكتور أحمد شحاته منسق برامج الكلية أنها تمتلك خاصية الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن القيادة الذاتية كما أنها تعمل ببصمة اليد و لديها القدرة على التعرف على اي شخص غريب من خلال كاميرا موجودة بها ترسل فى لحظتها صورة على موبايل صاحب السيارة بوجود شخص غريب بالإضافة لإطلاقها صفارة انذار تدل على وجود شخص غريب يحاول قيادة السيارة، بالإضافة إلى قدرتها على رؤية المطبات الصناعية بالطريق وإعطاء إشارة صوت وصورة إلى السائق لخفض السرعة، موضحا ميزة أن بها ٣ شاشات أحدهما يمكن من خلالها معرفة السائق يشرب كحوليات أو مخدرات أو لا يفعل كما تستطيع قياس درجة حرارة السائق و الذى بجواره و المريض، بالإضافة إلى قياس النبض والسكر ونسبة الأكسجين لهم.



وحرص رئيس الجامعة ونائبه إلى الاستماع لشرح كل مجموعة عمل من الطلبة لمهام العمل المسئولة عنه مجموعتهم بالسيارة وتجربته عمليا.

مشيدا بالمشروع والتعاون الرائع الذى جمع بين التخصصات الثلاثة لأقسام الكلية

مطالبا أن يستمر التطوير لهذا المشروع خلال الفترة القادمة من أجل الدخول به فى أي مسابقة لرفع اسم الجامعة.

وعلى هامش الزيارة حرص رئيس الجامعة على تفقد مبانى كلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية و تفقد المعامل الخاصة بها، مشيدًا بالأجهزة الحديثة وطرق التدريس المميزة التى يتلقلاها طلاب الكلية من أجل مواكبة أي تطورات موجودة بسوق العمل.