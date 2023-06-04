عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها (شاهد)

تعطلت ناقلة البترول «SEAVIGOUR» أثناء عبورها لـقناة السويس قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين، وتم الدفع بثلاثة قاطرات لإتمام عملية قطرها.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ قناة السويس وحركة الملاحة في الاتجاهين عادت إلى طبيعتها من العاشرة والنصف صباحا، إذ تم جر المركب التي كان بها عطل إلى الكيلو 17 بالجراج حتى يتم إصلاحها، ومن ثم استئناف حركة العبور الخاصة بها بقناة السويس، مؤكدا جاهزية القاطرات وعمال الإنقاذ بصورة عالية.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع هذه المواقف بحرفية في أقل وقت ممكن، كون الوقت بالنسبة لنا حرج وحازم وحاكم، لافتا إلى أنه يجرى دعم المراكب التي يحدث بها أعطال من خلال المراكب المجاورة والقريبة منها حتى تأتي فرق الإنقاذ والقاطرات الخاصة في قناة السويس، وهذا ما حدث اليوم.

تفاصيل التعامل مع عطل أصاب ناقلة بترول بقناة السويس

وواصل ربيع أن الهيئة أرسلت 3 قاطرات من بورسعيد متجهة للناقلة، وتمّ سحبها للكيلو 17 لإتمام عمليات الإصلاح، متابعا أن قناة السويس تشهد اليوم مرور 60 سفينة في الاتجاهين بحمولة صافية 3.5 مليون طن، وبالتالي نحرص على عدم تأخير حركة الملاحة لفترة طويلة، ويتم تعويض ذلك من خلال زيادة السرعة بشكل بسيط أثناء حركة الإبحار حتى لا يحدث عطل بحركة المراكب.

وأت قائلا :" أنّه يكون هناك تعويض وحسابات مع الشركة والتوكيل مقابل الخدمة والمساعدات التي تم تقديمها للمركب، متابعا أنه لا يمر يوم أو اثنين إلا ويكون هناك حادثة او أعطال بالمراكب"، لافتا إلى أن الهيئة دفعت بـ3 قاطرات لنقل ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأوضح خلال تصيحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن ناقلة البترول تعطلت في الكيلو ١٢ وهو بدون ازدواج مما عطل ٨ مراكب خلفها، ولكن اتجاه الجنوب يعمل بشكل منتظم، لافتًا إلى أن الموقف تحت السيطرة، وخلال ٣٠ دقيقة سينتهي العطل، مؤكدا أن هيئة قناة السويس تكون دائمًا مستعدة لحدوث أي أعطال، إذ أن السفن تصطحب دائمًا قاطرات مستعدة لحدوث أعطال مثل التي حدثت الآن، ولولا هذه القاطرات لكان من الممكن حدوث جنوح الناقلة ولكن الهيئة مستعدة دائمًا".