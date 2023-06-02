مشاركة الرئيس السيسي بالحوار الوطني دفعة قوية وتؤكد دعمه المستمر (فيديو)

قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم عقد 26 جلسة حتى الآن، مؤكدا أن ما تم من مناقشات في الحوار الوطني حتى الآن بمثابة إنجاز كبير.

قد مناقشات لـ 9 قضايا مختلفة منذ 14 مايو الماضي

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار"، عبر فضائية “النهار”، مساء اليوم الجمعة أن مجلس الأمناء جريص على إدراج مناقشات جلسات الحوار الوطني أولا بأول، مشيرا إلى أنه منذ 14 مايو الماضي حتى الآن تم إنجاز، وعقد مناقشات لـ 9 قضايا مختلفة.

الحوار الوطني

مشاركة الرئيس السيسي بالحوار الوطني دفعة قوية وتؤكد دعمه المستمر

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مشاركة الرئيس السيسي بالحوار الوطني دفعة قوية وتؤكد دعمه المستمر ، مشيرا إلى أن هناك ثمار ستعود من الحوار الوطني دون رفع سقف الطموحات.

وأكد أنه من أهم بنود مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تتلخص في وضع استراتيجية عامة للتعليم والتدريب.

الحوار الوطني

واستجابة لدعوة الرئيس السيسى، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى إحدى لجان المحور المجتمعى للحوار الوطنى جلسة خاصة الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المحال إلى مجلس أمناء الحوار من مجلس الوزراء والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.



وتتضمن مهام المجلس، وفق مشروع القانون - إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، و مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية.



الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى قال إن هذه الجلسة تؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة فى الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطنى وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة.

الجميع من حقه الاعتراض على الأفكار التى جاءت بمشروع قانون إنشاءالمجلس



وأشار رشوان إلى أن الجميع له الحق فى الاعتراض على كل الأفكار التى جاءت فى مشروع قانون إنشاء المجلس وليس للأفكار قداسة بل كلها خاضعة للنقاش.



فيما عبر المستشار محمود فوزى رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى عن موافقته المبدئية لمشروع القانون، ولكن بضوابط وملاحظات حول تشكيله وموقفه القانونى.



الحوار الوطنى يعضد من عمل مؤسسات الدولة



شدد على أن الحوار الوطنى يعضد من عمل مؤسسات الدولة، وأن من أهداف الجلسة مناقشة الأفكار التى يتكون منها المشروع وآلية التنفيذ لبنوده.



فيما لفت الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى لشئون التعليم الفنى والتكنولوجى إلى أن مشروع إنشاء المجلس الوطنى للتعليم على رأس أولويات الوزارة وهناك فريق عمل يعمل على تفاصيله.