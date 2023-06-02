محافظ الشرقية يحيل 119 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الصحية بمركزى بلبيس ومشتول السوق لمتابعة الإنضباط الإدارى و سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مركزى بلبيس و مشتول السوق على الآتي :ت

عدم تواجد ٨ من العاملين بمستشفي الزوامل المركزي التابعة لإدارة بلبيس الصحية كما تبين عدم حضور( ٥٦) من العاملين بالمستشفى وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

ترك عيادة الرمد مفتوحة بدون طبيب وعدم تواجد المشرفين على العيادة الأطباء (م . م) ( م . و ) بمستشفى الزوامل المركزي.

عدم تواجد ٢٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المنير التابعة لإدارة مشتول السوق الصحية و كذلك عدم قيام المسئولين بالتسجيل فى سجل الحضور والإنصراف قرين ٢٨ من العاملين بالوحدة.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين