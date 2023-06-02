منطقة البحر الأحمر الأزهرية تنتهي من استعدادات امتحانات الثانوية

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الاحمر غدا السبت 2023/6/3 وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث بإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد وكيل الأزهر، أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن وضبط سير الامتحانات وليس تهويل أو تخويف الطلاب بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، مشيراً إلى أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير فالطلاب في محل اهتماماتنا وفي المقام الأول ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء وهذا حقهم علينا.

وفي ختام استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

واجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برؤساء الإدارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية والمتابعين من القطاع للجان الامتحانات على مستوى المناطق الأزهرية

حيث أكد على ضرورة اتباع العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشدداً على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية بعد تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، ومهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق وتم توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته

ولفت إلى أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

وفى ذات السياق عقد فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اجتماعا بالموجهين العموم بالمنطقة بحضور أيمن البرديسى مدير إدارة التوجيه الفنى.

و ناقش فضيلته عدد من المحاور والنقاط الهامة حول أبرز الإيجابيات والمعوقات التى واجهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية

وناقش فضيلته الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت وخطط الموجهين ومتابعة خطة العمل المتفق عليها، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة وكتابة تقرير تفصيلي يومي وتدوين الملاحظات والاقتراحات متمنيا التوفيق والسداد للجميع.

اجتماع الازهر

اجتماع الازهر