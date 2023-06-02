الداخلية تكثف جهودها استعدادًا لموسم الحج

تكثف وزارة الداخلية جهود الاستعداد لموسم الحج الذي يقترب وسط تسهيلات كبيرة لراغبي حج بيت الله الحرام في كافة أنحاء الجمهورية.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من إستيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة تهيب الوزارة بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج بالإلتزام بوجود الكود التعريفى الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج.

الداخلية تُشدد على أهمية الكود التعريفي في موسم الحج

وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج وذلك وفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022م ، بالإضافة لإرسال الكود المُشار إليه للشركات الناقلة لإستصدار تذكرة سفر للحاج، كما يتم إرساله إلكترونياً للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر.

وكذا الإطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج ، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد .

والكود التعريفى هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجاناً..

ويُعد وجود الكود التعريفى وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كافة الإجراءات المتبعة وتسجيل وتوثيق كافة الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة.. وعدم وجوده يؤدى إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم إستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه .

كما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية فى حالة عدم صحة الكود التعريفى أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة.

وتقوم السلطات السعودية بجهود مُكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام، ومن المُتوقع أن يصل عدد الحجاج لعدة ملايين من كافة أنحاء المعمورة.

وتجُهز السلطات المعنية في بلاد الحرمين خطة مُتكاملة لخدمة الحجاج ولتوفير مساكن مُناسبة لهم خلال فترة الحج، وأولت السعودية اهتماماً كبيراً بتوسعة الحرم المكي لاستقبال حجاج بيت الله.

وتهيب السلطات السعودية بحجاج بيت الله الالتزام بتوجيهات وتنبيهات سلطات الأمن من أجل الحفاظ على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين خلال أداء المناسك المقدسة، وتُعول السلطات على التزام الحجاج بالقواعد.