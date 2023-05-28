قواعد التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد التقديم للمرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 في المدارس التجريبية للعام الدراسي 2023-2024.

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم للالتحاق برياض الأطفال في المدارس التجريبية "الرسمية للغات"، في الفترة من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أهمية التقديم الإلكتروني للطلاب في المدارس التجريبية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لجميع المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية).

للتقديم لطفلك بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية اضغط هنا.



شروط التقديم في المدارس الرسمية:

ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط للتقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية ألا يقل عمر الطفل عن أربع سنوات ولا يزيد على ست سنوات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق الطلاب يجرى عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989 يوليو 6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني.

وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه خلال فترة التقدم الإلكترونى يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بأن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة مهمة تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط).

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولي أمره.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه خلال الفترة من ١ يوليو 2023 إلى 30 يوليو 2023 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وتقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف "القبول أو عدم القبول" المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف "تسليم أو عدم تسليم" ولي الأمر ملف التقدم بالمدرسة، للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة لا يعتد بالطلب المقدم.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للمتقدمين لرياض الأطفال في المدارس التجريبية بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى المخصصة لأولياء الأمور، تسلم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة.

وترسل المديريات التعليمية نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.