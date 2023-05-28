الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حريق في الوادي الجديد يحصد 44 رأس حيواني

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية بالوادى الجديد في السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد.

وتسبب الحريق في نفوق 44 رأس إنتاج حيواني شملت 4 رأس ماشية  و40 رأسا من الماعز والأغنام.

txt

السيطرة على حريق أعلى عقار سكني في إمبابة

txt

إسرائيل.. حريق كبير داخل قاعدة معسكر يشاي

txt

أستراليا.. المبنى العملاق يستسلم لنيران حريق هائل يضرب سيدني

txt

حريق ضخم يلتهم مصنعًا للقبعات في أمريكا.. فيديو

txt

حريق ضخم في الإمارات يُنهي حياة 6 أشخاص

txt

نفوق دبة قطبية في حديقة حيوان

 وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق فى حظيرة ماشية وأغنام بقرية الشيخ والى بالداخلة مما أسفر عن نفوق 44 رأس ماشية وأغنام إثر دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أصيب مزارع ونجله في حريق شب في مجمع حظائر ماشية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، الجمعة الماضية، كما نفقت 6 أبقار وتعرضت 4 آخرين لحروق وتمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر على مساحة 50 مترا مربعا كما وجهت مديرية الطب البيطري أطباء بيطريين لتقديم العلاج والإسعافات العلاجية البيطرية لرؤس الماشية المصابة جراء الحريق، وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد قد تلقت إخطاراً إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيخ بمدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في 3 حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح شمال مدينة الخارجة بالقرب من منطقة مفارق حي " الزهور" وتسبب الحريق في إصابة صاحب المزرعة إثر سقوط لوح خشبي عليه ويدعى وليد سعيد عبد العال، 48 سنة، كما أصيب نجله سعد، 14 سنة بضيق في التنفس وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج.

وأسفر الحريق عن نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة في أنحاء جسم الماشية، في احتراق أجزاء من الحظائر وجرى إنقاذ 4 رؤوس خراف و2 رأس عجل بقري وحصان، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب في أحد المطاعم الكبرى بمدينة المنيا

بالصور.. السيطرة على حريق شب بمبنى ملحق بمجمع محاكم الأقصر

حريق يلتهم مستشفى بعد هجوم صاروخي من روسيا.. فيديو

حريق هائل يلتهم مبنى وسط سيدني وإخلاء المنازل المجاورة (فيديو)

شارع المعز.. حريقة بشقة والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

نفوق دبة قطبية في حديقة حيوان
الجريدة الورقية