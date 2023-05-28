حريق في الوادي الجديد يحصد 44 رأس حيواني

نجح رجال الحماية المدنية بالوادى الجديد في السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد.

وتسبب الحريق في نفوق 44 رأس إنتاج حيواني شملت 4 رأس ماشية و40 رأسا من الماعز والأغنام.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطرة عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق فى حظيرة ماشية وأغنام بقرية الشيخ والى بالداخلة مما أسفر عن نفوق 44 رأس ماشية وأغنام إثر دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أصيب مزارع ونجله في حريق شب في مجمع حظائر ماشية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، الجمعة الماضية، كما نفقت 6 أبقار وتعرضت 4 آخرين لحروق وتمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر على مساحة 50 مترا مربعا كما وجهت مديرية الطب البيطري أطباء بيطريين لتقديم العلاج والإسعافات العلاجية البيطرية لرؤس الماشية المصابة جراء الحريق، وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد قد تلقت إخطاراً إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيخ بمدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في 3 حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح شمال مدينة الخارجة بالقرب من منطقة مفارق حي " الزهور" وتسبب الحريق في إصابة صاحب المزرعة إثر سقوط لوح خشبي عليه ويدعى وليد سعيد عبد العال، 48 سنة، كما أصيب نجله سعد، 14 سنة بضيق في التنفس وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج.

وأسفر الحريق عن نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة في أنحاء جسم الماشية، في احتراق أجزاء من الحظائر وجرى إنقاذ 4 رؤوس خراف و2 رأس عجل بقري وحصان، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.