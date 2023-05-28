مدير جديد للمتابعة وتقويم الأداء بتعليم دمياط

كلف المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الدكتورة رحاب يوسف صادق البراشي كبير معلمين، والتي تشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والسياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط مديرا لإدارة المتابعة وتقويم الأداء.

يذكر أن البراشي تم تعينها سنة ١٩٩٤ وهي الآن على الدرجة المالية العالية التخصصية حصلت على درجة الماجستير ٢٠١٣ تخصص علم نفس تربوي ودبلومة إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية اسليسكا ٢٠١٨ ودرجة الدكتوراه ٢٠٢٠ تخصص علم نفس تربوي.

وخلال فترة عملها شغلت البراشي مناصب عدة كان منها عضو متابعة الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بمكتب الوزير بديوان عام الوزارة، ومدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بدمياط ۲۰۱۷.

ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بمديرية التربية والتعليم بدمياط حتى تاريخه بالإضافة إلى كونها مدرب في برنامج تأهيل ورفع كفاءة قادة التعليم الفني تحت إشراف وزارة التعليم الفنى والتدريب بالقاهرة بإشراف مركز التدريب الصناعي ITC وشركة انترتك انترناشيونال ليمتد مصر.

حصلت على بعض الدورات التدريبية كان منها دورة إعداد كوادر تدريبية لبرنامج تعليم مهارات التفكير کورت 1 2014، وكذلك دورة إعداد البرامج الإرشادية بكلية التربية جامعة دمياط 2014.

بجانب دورة إعداد مدربين اللامركزية المالية في قطاع التعليم قبل الجامعي بوزارة التربية والتعليم إعداد كوادر مدربين لبرنامج بناء مؤشرات التعليم 2015، وبرنامج تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي فبراير 2017 مرکز إعداد القيادات التربوية، ودورة استراتيجية الأمن القومي من أكاديمية ناصر العسكرية 2018، شاركت في إعداد القادة من المجموعة العربية للدراسات 2019، بجانب دورة اختبارات القيادات التربوية 2019.