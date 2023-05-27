تضامن المنيا تسلم 2 رأس ماعز لـ21 سيدة بسمالوط

قال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إن برنامج «فرصة» التابع للوزارة، سلم ونقل أصول 21 مشروعًا، كمنحة للسيدات، عبارة عن 2 رأس ماعز 200 كيلو وعلف لكل حالة مستفيدة، داخل قرية قلوصنا التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

وأضاف وكيل التضامن أن هذه المشروعات منحت للسيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة بهدف تمكين هذه الأسر اقتصاديًا، ليصبحوا قادرين على إيجاد الدخل الذى ينقل هذه الأسر من الحماية إلى الكفاية، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت، وكيل الوزارة، وأماني علي تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز سمالوط، والدكتور مدحت عبدالرشيد، مدير مكون نقل الأصول لبرنامج فرصة بالوزارة، ونجاح التلاوي، ممثل عن مؤسسة القيادات المصرية، وإيمان صلاح، ممثل البنك الدولي، والدكتورة مي صابر، مسؤول نقل الأصول لبرنامج فرصة، ومحمد حسين مسؤول الجمعيات الأهلية بالمديرية، ورئيس وحدة قلوصنا، هاني طاهر، وعدد من الرائدات الاجتماعيات بالوحدة.

وأشارت أماني تامر إلى أن هذه الحيوانات حصلت على التطعيمات ولها بطاقة بيطرية للمتابعة، كما أن عمر هذه الحيوانات أكثر من عام وأن الماعز من سلالات جيدة وأنها عشر بهدف زيادة الإنتاج، وذلك في إطار تحسين الحياة المعيشية للسيدات، مشيرًا إلى السيدات سبق لهم قبل تسلم المشروعات حضور الندوات الخاصة بتعريف المشروع والرعاية البيطرية، وطرق التغذية ضمانًا لنجاح المشروع.

وذكر ياسر بخيت، وكيل الوزارة، أن هذه المشروعات تأتى فى إطار تنفيذ رؤية الوزارة فى التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والخروج بها إلى الاعتماد على النفس، وأضافت الدكتورة نجاح التلاوى، ممثل جمعية القيادات المصرية، بأن هذه المشروعات بداية المستهدف وهو 160 مشروعًا.